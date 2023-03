PlayStation Store, nuove offerte: Forspoken e One Piece Odyssey a sconto e non solo

Su PlayStation Store sono tornate le Selezioni Essenziali, una promozione che vede in questo caso Forspoken e One Piece Odyssey per la prima volta a sconto, insieme a tanti altri giochi per PS5 e PS4 a cui vale senz'altro la pena di dare un'occhiata.

Come sappiamo, Forspoken ha prodotto vendite insoddisfacenti per Square Enix ed era dunque solo una questione di tempo perché arrivasse la prima offerta, in questo caso una riduzione del 33% che porta il prezzo del gioco a 53,59€ anziché 79,99€.

Disponibile dal 13 gennaio, One Piece Odyssey non sappiamo invece che riscontri abbia avuto esattamente, è già stato protagonista di alcune promozioni in versione retail ma è la prima volta che lo troviamo scontato su PlayStation Store, in questo caso a 48,99€ anziché 69,99€.

Fra gli altri giochi in promozione segnaliamo il manageriale Football Manager 2023 a 33,49€ anziché 49,99€, la Game of the Year Edition di Sekiro: Shadows Die Twice a 34,99€ anziché 69,99€ e lo strategico Marvel's Midnight Suns a 39,99€ anziché 79,99€.

Potete controllare la lista completa dei titoli in offerta visitando la pagina della promo su PlayStation Store.