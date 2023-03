The Last of Us, serie HBO: svelate le edizioni home-video 4K Ultra HD, Blu-ray e DVD

A pochi giorni dalla messa in onda dell'ultimo episodio della prima stagione di The Last of Us di HBO, Warner Bros. ha annunciato le edizioni home-video in 4K Ultra HD, Blu-Ray e DVD della Stagione 1, con i preordini che inizieranno oggi, mercoledì 15 marzo, presso i maggiori siti di e-commerce.

Il cofanetto include tutti i nove episodi che compongono la prima stagione e quasi tre ore di contenuti inediti. La cover immortala Joel ed Ellie, i due protagonisti interpretati rispettivamente da Pedro Pascal e Bella Ramsey. Sarà disponibile anche una versione Steelbook 4K Ultra HD, con un inquietante Clicker in copertina. I prezzi delle varie edizioni saranno i seguenti:

Steelbook 4K Ultra HD - 59,99€

4K Ultra HD - 49,99€

Blu-ray - 39,99€

DVD - 29,99€

Come accennato in precedenza, le edizioni home-video di The Last of Us comprendono 3 ore di contenuti bonus esclusivi, incluse tre featurette:

The Last of Us: Stranger Than Fiction - Il cast della serie ed i filmmaker si confrontano con esperti di sopravvivenza, microbiologia e parassitologia per un approfondimento agghiacciante sulla realtà del fungo parassita e della successiva apocalisse presentata in The Last of Us.

- Il cast della serie ed i filmmaker si confrontano con esperti di sopravvivenza, microbiologia e parassitologia per un approfondimento agghiacciante sulla realtà del fungo parassita e della successiva apocalisse presentata in The Last of Us. Controllers Down: Adapting The Last of Us - Segui il viaggio di The Last of Us dalla console allo schermo, mentre il cast e i filmmaker ci accompagnano nel processo di espansione del mondo dando nuova vita agli amati personaggi del gioco.

- Segui il viaggio di The Last of Us dalla console allo schermo, mentre il cast e i filmmaker ci accompagnano nel processo di espansione del mondo dando nuova vita agli amati personaggi del gioco. From Levels to Live Action - Scopri come la serie TV ha incorporato e ampliato i momenti di gioco preferiti dai fan.

Nel frattempo HBO ha già confermato la Stagione 2 di The Last of Us, in cui Bella Ramsey vestirà nuovamente i panni di Ellie, che tuttavia non basterà per coprire tutti gli eventi del videogioco Parte 2.