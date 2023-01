One Piece Odyssey disponibile da oggi per PS4, PS5, Xbox Series X/S e PC

Bandai Namco ha comunicato che One Piece Odyssey, gioco di ruolo tratto dalla celebre serie giapponese, è disponibile da oggi per PS4, PS5, Xbox Series X/S e PC.

"Dopo essersi imbattuta in una violenta tempesta, la ciurma di Cappello di Paglia naufraga sull'insolita e leggendaria isola di Waford con la Thousand Sunny, ormai distrutta e quasi affondata. Mentre esplorano l'isola e le sue antiche rovine, i membri della ciurma incontrano Lim e Adio, due abitanti di Waford. Dopo essere stati privati per errore delle proprie forze dal potere misterioso di Lim, per loro inizia una nuova ed emozionante avventura, con nuovi personaggi e mostri creati da Eiichiro Oda, nonché una trama originale interconnessa con i ricordi delle loro avventure passate.

In perfetto stile GDR, i giocatori potranno controllare ogni membro della ciurma e sfruttarne le abilità uniche per l'esplorazione o il combattimento. I nostri famosi pirati dovranno sconfiggere i propri nemici con alcuni classici combattimenti a turni dotati però di una variante, la Scramble Area Battle: questo sistema consente di spostarsi attraverso più zone di combattimento per scegliere la propria strategia migliore. Nel frattempo, il sistema delle Sequenze spettacolari sfiderà i giocatori ad affrontare alcune speciali condizioni di battaglia, premiandoli con più punti esperienza una volta completate."

Vi ricordiamo anche la disponibilità di una demo giocabile di One Piece Odyssey per PS4, PS5 e Xbox Series X/S, ovviamente gratuita. Dopo averci giocato potrete trasferire i vostri salvataggi nella versione completa, nel caso decidiate di acquistarla.