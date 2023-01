PlayStation e IKEA collaborano per creare stanze a tema videogiochi: sapete scovare i riferimenti?

Per videogiocatore basta poco alle volte, ma per alcuni è importante creare un'intera stanza dedicata alla propria passione. PlayStation, precisamente tramite la propria divisione cinese, ha collaborato quindi con IKEA per creare una serie di spazi e stanze a tema videoludico (e più precisamente a tema PS5) all'interno dei negozi della catena.

L'informazione è stata riportata su Twitter da Daniel Ahmad, analista di Niko Partners specializzato nel mercato orientale e ancora più precisamente su quello cinese. Ahmad scrive: "PlayStation China sta inoltre collaborando con IKEA, questo mese, per creare degli spazi da videogiocatore nei suoi negozi. Sarà disponibile presso il negozio di IKEA Shangai e inoltre presso altre location tramite un roadshow."

Qui sotto potete vedere le immagini condivise da Ahmad tramite Twitter. Posiamo notare molti elementi videoludici, come Astro Bot, i simboli dei tasti PlayStation, PS5, i controller DualSense, l'headset Pulse, un televisore che mostra il gioco cooperativo It Takes Two, dei cuscini a forma di DualSense e logo di PS Plus, poster di Horizon Forbidden West, The Last of Us Parte I e God of War Ragnarok. C'è anche una replica del martello di Thor da God of War Ragnarok e l'homepage di PS5 che mostra alcuni giochi come Overcooked! 2 e King of Fighters XV.

Diteci, cosa ne pensate delle stanze "da videogiocatore" ideate da Sony PlayStation e IKEA? Sono un po' troppo blu per i vostri gusti, oppure vi vedreste bene in uno spazio di quel tipo?