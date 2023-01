One Piece Odyssey: demo disponibile su PlayStation e Xbox da oggi, link al download

Come da programma, la demo di One Piece Odyssey è disponibile da oggi su PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One, consentendo di provare in anteprima il nuovo gioco incentrato sulla celebre serie di manga e anime da parte di Eiichiro Oda.

Potete effettuare il download della demo di One Piece Odyssey su PlayStation a questo indirizzo su PlayStation Store e a questo indirizzo su Xbox Store: si tratta di un pacchetto da circa 8 GB su PS5 e quasi 9 GB su PS4, come abbiamo riferito anche nelle ore scorse, mentre su Xbox sono 8,37 GB, contenente una porzione del gioco che consente di provare in maniera più diretta la particolare struttura del nuovo action RPG.

Dopo aver visto la presentazione in video da parte del producer Katsuaki Tsuzuki, possiamo dunque entrare nel vivo dell'azione con questa versione di prova, in attesa dell'uscita ufficiale di One Piece Odyssey che è fissata per il 13 gennaio 2023, dunque sempre questa settimana.

Il gioco è considerato un action RPG, ovviamente tratto dagli acclamati manga e anime di One Piece, lanciato in concomitanza con il venticinquesimo anniversario della serie.

Il famoso pirata Monkey D. Rufy, meglio noto come Rufy Cappello di paglia, sta navigando nel Nuovo Mondo insieme alla sua ciurma a caccia di nuove terre e avventure. Costretto al naufragio da una violenta e improvvisa tempesta, approda su una lussureggiante isola tropicale circondata da un mare in perenne burrasca...

Separato dal resto della ciurma, Rufy si lancia in una nuova e grandiosa avventura alla ricerca dei suoi amici e di una via di fuga dall'isola! Troverà ad attenderlo nuovi nemici, terrificanti forze della natura e innumerevoli altre sorprese!