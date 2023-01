One Piece Odyssey: svelate le dimensioni della demo su PS5 e PS4

Tra poche ore sarà possibile scaricare la demo di One Piece Odyssey e come da tradizione PlayStation Game Size ha svelato in anticipo quanto spazio occuperanno i file di gioco. Stando alla sua segnalazione la versione di prova del gioco pesa 7,668 GB su PS5, mentre su PS4 si sale a 8,538 GB.

Vi ricordiamo che la demo di One Piece Odyssey sarà disponibile a partire dalla mezzanotte di domani, martedì 10 gennaio. Permette di provare una porzione del gioco completo lunga circa 1 - 2 ore, con la possibilità di trasferire i progressi nella versione completa una volta che sarà disponibile nei negozi, il prossimo 13 gennaio 2023. PlayStation Game Size in precedenza ha svelato anche le dimensioni del download e la data del preload del gioco completo.

Come spiegato nel video di presentazione della demo con il producer Katsuaki Tsuzuki, questa versione di prova di One Piece Odyssey include numerosi contenuti, incluse le memorie relative ad alcuni scenari storici della serie di Eiichiro Oda, e permetterà di prendere confidenza con le meccaniche di esplorazione e dei combattimenti a turni del gioco.

In attesa della recensione, alcune settimane fa abbiamo provato One Piece Odyssey per tre ore, nell'articolo linkato trovate le nostre prime impressioni.