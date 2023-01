One Piece Odyssey, la demo presentata in video dal producer Katsuaki Tsuzuki

One Piece Odyssey riceverà fra pochi giorni una demo che consentirà di provare il gioco per due ore e trasferire poi i progressi nella versione finale, qualora si decida di acquistarla. Ebbene, il producer Katsuaki Tsuzuki ha realizzato un video per presentare questa versione dimostrativa agli utenti.

Disponibile dal 10 gennaio, la demo di One Piece Odyssey ci introdurrà alla lunga campagna del gioco, che mette in campo meccaniche RPG per consegnarci una fase esplorativa ricca di sorprese, che culmina in combattimenti a turni dotati di un certo spessore strategico.

Ritrovatisi su di un'isola apparentemente deserta dopo una violenta tempesta in mare aperto, Monkey D. Rufy e la sua ciurma faranno la conoscenza di nuovi personaggi e scopriranno che in quel luogo così suggestivo e affascinante si nascondono parecchie insidie e nemici da affrontare.

Pur non offrendo l'esperienza completa in tutte le sue parti, la demo di One Piece Odyssey includerà parecchi contenuti, incluse le memorie relative ad alcuni scenari storici della serie creata da Eiichiro Oda e i relativi avversari.

Alcuni giorni fa abbiamo provato One Piece Odyssey per tre ore, dunque date un'occhiata all'articolo per saperne di più.