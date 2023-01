Cosa giocherete questo weekend? In questo lungo fine settimana, iniziato con la festa della Befana, è naturale che dei videogiocatori giochino. Anzi, è quasi obbligatorio prima di riprendere la scuola o i lavoro. Visto che siamo curiosi, vorremmo quindi sapere come passerete questi due giorni di tempo libero.

In termini di uscite questa settimana è stata poverissima. D'altro canto è un periodo in cui non ha molto senso pubblicare nuovi giochi. Quindi quale migliore occasione per smaltire un po' di backlog, in attesa dei bagordi del 2023, in cui tutti saremo chiamati a fare delle scelte importanti?

Un buon punto di partenza per scegliere cosa giocare è sicuramente il nostro elenco di giochi dell'anno 2022. Fossimo in voi inizieremmo dalla prima posizione, ossia Elden Ring, che ha conquistato moltissimi premi e merita decisamente di essere provato.

Se siete più raffinati potete guardare alla seconda posizione, ossia Immortality, un gioco che lascia decisamente il segno per trama e costruzione dell'esperienza nel suo complesso, altrimenti c'è God of War: Ragnarok, una scelta consigliatissima se possedete PS5 o PS4. I possessori di Xbox e PC possono giocarsi l'ottimo Pentiment, un gioco profondo e pieno di stile che vi affascinerà dall'inizio alla fine. Naturalmente c'è spazio anche per gli indie, con Vampire Survivors, una delle sorprese dell'anno, Tunic, Norco e Sifu, rispettivamente un action GDR alla Zelda, un'avventura punta e clicca che racconta una storia molto particolare e un picchiaduro di stampo cinematografico che guarda ai classici dei film di kung-fu.

Chi possiede Nintendo Switch può invece guardare a Xenoblade Chronicles 3. Infine, i giocatori di PS4 e PS5 si possono calare nei panni di Aloy e affrontare Horizon Forbidden West, che merita sicuramente un giro.

Quindi fateci sapere a cosa giocherete in questo fine settimana. Come al solito, scrivetelo nei commenti. Tranquilli, non sarete profilati da Pianesani.