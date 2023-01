È morto Earl Boen, la voce del pirata LeChuck nella serie Monkey Island

È morto a 81 anni Earl Boen, l'attore che ha dato la voce al pirata LeChuck nella serie Monkey Island, da quando ne ha avuta una, noto anche per essere il Dr Silberman nella serie cinematografica Terminator.

Boen iniziò a doppiare LeChuck con The Curse of Monkey Island (il primo con doppiaggio audio) e proseguì a farlo fino all'avventura episodica di Telltale. Ron Gilbert gli aveva chiesto di tornare nel personaggio anche per il recentissimo Return to Monkey Island, ma Boen aveva declinato perché ormai in pensione e troppo anziano.

Comunque sia, nel suo portfolio vanta decine di doppiaggi videoludici, verificabili su MobyGames, tra i quali Zork: Grand Inquisitor, Return to Krondor, Star Trek: Voyager - Elite Force, Soldier of Fortune, Metal Gear Solid 2, Fallout Tactics, Icewind Dale 2, Call of Duty, Psychonauts e World of Warcraft.

Oltre ai videogiochi, Boen era apparso in molti film e telefilm, sin dagli anni 70. Non è mai diventato una star, ma alcuni suoi personaggi sono comunque riconoscibili, come il Dr. Silberman dei Terminator.

La causa della morte di Boen non è stata resa nota, ma stando a quando riportato da Variety, nell'autunno del 2022 gli fu diagnosticato un cancro ai polmoni allo stadio IV.