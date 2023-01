The Legend of Zelda: Illumination starebbe lavorando a un film della serie, per un'indiscrezione

Illumination, lo studio che sta ultimando il film Super Mario Bros. Il Film, starebbe realizzando anche un film tratto dalla serie The Legend of Zelda, sempre di Nintendo. Almeno questo è ciò che vuole un'indiscrezione raccolta dal sito Giant Freakin Robot, che parla di una fonte la cui affidabilità è stata più volte verificata.

Sul film non ci sono dettagli ma, nel caso, sarebbe una scelta più che logica vista la nuova filosofia di Nintendo di avere un approccio più multimediale all'intrattenimento e vista la forza della serie stessa. Del resto i rapporti tra la casa giapponese e Illumination appaiono ottimi e sinceramente era ora che Nintendo comprendesse le potenzialità di alcune sue proprietà intellettuali fuori dal mondo dei videogiochi.

Naturalmente non date per certo il film di The Legend of Zelda, perché non ci sono conferme in merito, ma la scelta della serie con protagonista Link per un film che dia seguito al lavoro fatto con Super Mario Bros. Il Film ci sembrerebbe quantomai adatta, visto anche il successo di The Legend of Zelda: Breath of the Wild su Nintendo Switch, considerato uno dei giochi migliori che siano mai stati realizzati.

In realtà un film di The Legend of Zelda non sarebbe il primo tentativo di trasportare la serie nel mondo del cinema e della televisione. Peccato che siano in pochi a ricordare con piacere l'adattamento del 1989: una serie TV animata di pessima fattura che sopravvisse soltanto tredici episodi.