Super Mario Bros., analizziamo la locandina dell'atteso film di Nintendo

Il 6 ottobre verrà mostrato, attraverso un apposito Nintendo Direct, il primo trailer del film di Super Mario Bros. Oggi - 4 ottobre - è stata pubblicata la locandina del lungometraggio che, lo ricordiamo, è stato creato in collaborazione tra Illumination Entertainment (autori dei Minions, tra gli altri) e Nintendo. È un'immagine estremamente ricca di elementi, molto colorata e smaccatamente satura; su tutto troneggia il Castello di Peach, sul quale cade lo sguardo sia perché osservato da Mario (in basso, in mezzo), sia perché è l'elemento maggiormente isolato e visibile. Sullo sfondo, il cielo azzurro che caratterizza la serie fin dal primo episodio. Super Mario Bros. Movie: la locandina del film Senza scendere in analisi profonde e prima di commentare i dettagli del poster, vorremmo far notare come la volontà sia quella di abbracciare tutto l'universo mariesco. L'immagine sembra uscita da Super Mario Odyssey, con la differenza che è molto più ricca e ricolma di elementi, nonché graficamente dettagliata. L'ambientazione è, prevedibilmente, il Regno dei Funghi; la strutturazione verticale ricorda il Super Nintendo World. Il negozietto di antichità, in basso a sinistra, denota l'importanza della prima era bidimensionale, ma anche la sua distanza temporale. Ci sono elementi da Super Mario Bros. 3 e Super Mario 3D Land. Insomma, non viene dimenticata, almeno apparentemente, alcuna età della storia di Super Mario. E ora, analizziamo la locandina del film di Super Mario Bros..

Il Castello di Peach Super Mario Bros. Movie: il Castello di Peach Qui non c'è niente di particolarmente importante da notare, se non che il Castello ricorda quello visto a partire da Super Mario 64: dal rosone raffigurante la Principessa Peach alle torri, che nel tempo da spigolose sono divenute circolari. La collocazione al vertice del Regno dei Funghi è una novità del film, così come la stramba forma della collina che lo ospita.

Toad o Captain Toad? Super Mario Bros. Movie: Toad o Captain Toad? In molti sul web si sono mostrati entusiasti nel vedere Captain Toad, il funghetto esploratore protagonista dell'omonima serie spin-off, che non era stato ancora annunciato come personaggio del film. Il problema è: quel fungo non è necessariamente Captain Toad. È vero, ha molti strumenti da viaggio e uno zaino capiente, ma il vestito non è quello tipico "dell'eroe" in questione. Potrebbe diventarlo nel corso del film? In ogni caso, questo Toad sembrerebbe avere un ruolo privilegiato rispetto agli altri.

Il negozio di antichità Super Mario Bros. Movie: il negozio di antichità Il negozio di antichità è quello che, subito dopo il Castello, ha notato la maggioranza del pubblico: si tratta di un bazar ricco di oggetti provenienti dai primi episodi della serie, che sono anche quelli più conosciuti e caratteristici. Nel film, a rimarcare la distanza temporale trascorsa, questi power-up sono stati rappresentati in voxel, così da renderli credibili nell'universo narrato ma, allo stesso tempo, diversi dagli elementi "contemporanei". Sono venduti (immaginiamo) stile souvenir dai Toad, tanto che è esposto il prezzo in monete d'oro. In primo piano ci sono degli oggetti che non riusciamo a riconoscere (a parte quella che sembra una chiave di Super Mario World e... delle piume?), ammassati sopra le botti; accanto a loro, uno scrigno delle Case Fungo di Super Mario Bros. 3. In esposizione l'Interruttore P, che tramuta le monete in mattoni e viceversa, e il Music Box (sempre di Super Mario Bros. 3), capace - ai tempi - di addormentare gli Hammer Bros. Sullo sfondo, non sappiamo se facente parte del negozio o meno, si intravede - dietro quello che sembra un Boomerang - anche un uovo di Yoshi!

Donkey Kong e il negozio di antichità Super Mario Bros. Movie: reliquie di Donkey Kong Sappiamo che Donkey Kong, doppiato da Seth Rogen, sarà presente in qualche maniera nel film di Super Mario Bros. Nel negozio di antichità ci sono due citazioni al capitolo che li ha visti debuttare assieme, risalente al 1981: uno dei barili tirati dal gorilla (con l'aggiunta della scritta "POW"), appeso a mo' di reliquia (ma non in voxel!), e il martello dell'insegna, che consentiva al protagonista di frantumare i barili stessi.

Frutta di Yoshi Super Mario Bros. Movie: la frutta di Yoshi? In basso a destra c'è un'apertura che conduce a un altro "negozio", dalla natura imprecisata. L'insegna rappresenta, stavolta come effige, lo scrigno di Super Mario Bros. 3 di cui abbiamo già parlato; poco sotto, c'è un cartello raffigurante della frutta, storicamente associata a Yoshi, e in particolare a Yoshi's Story.

Coccinelli e Pesci Smack Super Mario Bros. Movie: Coccinelli e Pesci Smack Tra i personaggi presenti, escluso Captain Toad, questi sono quelli di origine più recente. I Coccinelli sono apparsi per la prima volta in Super Mario 3D Land, nel 2011. Accanto a loro potete notare un animale/nemico tipico della serie, presente fin da Super Mario Bros. (1985), e cioè i Pesci Smack: qui sono venduti da un Toad (lo supponiamo dalla busta di plastica) come animale domestico. Lo stesso "nemico" è presente su un'insegna raffigurata poco sopra.

Sentieri Platform Super Mario Bros. Movie: architetture platform Questa locandina sembra proprio uscita da un gioco di Super Mario, è fedelissima all'immaginario canonico della saga. Il rispetto per la fonte originaria è palesato dal cammino che conduce dalla "città" (in basso) al Castello di Peach (in alto): si tratta di un percorso molto pericoloso, che potrebbe essere letteralmente giocato come un platform. È pieno di elementi marieschi, come le piattaforme che cadono, le tubature e alcune superfici rimandano direttamente a quelle losangate di New Super Mario Bros. Non mancano naturalmente i funghi giganti e, come in Super Mario Galaxy, delle isole volanti/autonome (che in molti hanno collegato a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, ma che sono presenti in Super Mario da sempre).

I vestiti di Mario e Toad Super Mario Bros. Movie: i vestiti di Mario e Toad Sia i vestiti di Mario che quelli di Toad sono molto più realistici di quelli a cui siamo abituati. Già in Super Mario Odyssey gli abiti dell'idraulico erano diventati più credibili del solito, soprattutto per la cura dei materiali, ma qui il tutto è ancora più dettagliato. Guardate le cuciture dei jeans, le finiture delle scarpe, la stoffa irregolare, oppure il "taglio" sui guanti così da indossarli più facilmente. Anche i Toad sono coinvolti in questo processo: è sempre stato piuttosto chiaro che i loro pantaloni fossero larghi e soffici, stile Aladino, ma nel passaggio dalle vecchie illustrazioni alle rappresentazioni attuali questo dettaglio si era perso, tanto da far pensare ad alcuni che la "parte bianca" fosse essa stessa connaturata al personaggio, e non un vestito. Nel film hanno definitivamente ripristinato le vecchie abitudini, aggiungendo perfino dei lacci per sorreggere i pantaloni. A proposito: alcuni su internet si stanno lamentando del sedere, apparentemente troppo piatto, di Mario. Segnaliamo senza commentare.