Dead Space remake per PC e Xbox Series in preordine su Amazon, vediamo il prezzo

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di fare il preordine di una copia di Dead Space remake per PC e Xbox Series X|S. Lo sconto è di circa 9 euro, per PC, e 12€ per Xbox. Il prezzo pieno della versione PC di Dead Space remake è 59.99€ secondo Amazon. Questo sconto sul remake di Dead Space è il migliore attualmente disponibile. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon. La data di uscita è il 27 gennaio 2023. L'immagine di Amazon è quella di Xbox Series X|S, ma si tratta della versione PC come indicato dal nome del prodotto e dal prezzo pieno, troppo basso per essere la versione console.

Ricordiamo che il preordine è a prezzo minimo garantito, ovvero in caso di ulteriori sconti saranno applicai automaticamente all'ordine senza dover seguire l'andamento del prezzo. Il preordine è gratuito ed è possibile cancellarlo a costo zero in qualsiasi momento.

Dead Space remake propone una nuova grafica di attuale generazione, un nuovo sistema di illuminazione, il doppiaggio di Isaac (nell'originale non parlava) con il doppiatore di Dead Space 2 e Dead Space 3 e altri miglioramenti di gameplay, come un nuovo sistema di smembramenti dei necromorfi.

