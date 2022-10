Overwatch 2: giocatori furiosi perché non possono giocare con i numeri telefonici prepagati

Overwatch 2 sta facendo inferocire molti giocatori per un nuovo sistema anti cheat, chiamato SMS Protect, che di fatto sta tenendo fuori dal gioco tutti coloro in possesso di numeri di telefono prepagati, anche quelli che possedevano Overwatch. Di fatto questi ultimi si ritrovano senza niente, dato che nel frattempo i server del primo capitolo sono stati spenti.

Le FAQ di Blizzard in merito sono abbastanza chiare:

"A partire dal 4 ottobre 2022, tutti i giocatori di tutte le piattaforme, comprese le console, dovranno avere un numero di telefono collegato al proprio account battle.net per poter giocare a Overwatch 2. Lo stesso numero di telefono non può essere usato su più account contemporaneamente e i giocatori non possono usare lo stesso numero di telefono per creare nuovi account. Un numero di telefono può essere usato solo una volta quando si crea un nuovo account e alcuni tipi di numeri, compresi quelli prepagati e VOIP, non possono essere usati per gli SMS Protect."

Inoltre specificano che: "Anche se si possiede una versione precedente di Overwatch, per giocare a Overwatch 2 è necessario attivare SMS Protect."

Questa scelta potrà sicuramente essere efficace nella lotta contro i cheater, ma una larga fetta di utenti, che usufruiscono di servizi come Cricket Wireless, semplicemente non possono giocare. Molti non vogliono o non possono farsi un abbonamento telefonico solo per Overwatch 2.

Alcuni messaggi pubblicati sui social hanno anche sottolineato come questa scelta vada a penalizzare alcuni degli utenti meno abbienti, come quello di RLmclovin su Reddit: "Io ho Cricket Wireless. È ciò che può permettersi la mia famiglia. Che altro dire? Non dirò alla mia famiglia di cambiarlo per un videogioco. Non posso giocare a Overwatch e la cosa mi rende triste. Ho giocato per anni con amici e familiari, ora non posso più farlo a causa del mio contratto telefonico. Sono davvero arrabbiato e mi vergogno di non raggiungere questo standard. Non avrei mai pensato di non poter più giocare a Overwatch perché non mi posso permettere un altro abbonamento telefonico, ma ecco qua... Blizzard è la prima compagnia a farmi sentire povero impedendomi di giocare a un videogioco."