Gli sviluppatori di Overwatch 2 si sono riuniti in un sindacato

Il team di Overwatch 2 di Blizzard si è sindacalizzato. Il nuovo sindacato, chiamato Overwatch Gamemakers Guild, comprende quasi 200 sviluppatori, tra cui artisti, tester QA, sceneggiatori e programmatori. Si tratta del secondo sindacato formatosi all'interno dell'azienda dallo scorso luglio, arrivato dopo il team di World of Warcraft. La Communications Workers of America (CWA) ha annunciato la nascita del sindacato in un comunicato stampa condiviso con la testata Kotaku, dove viene detto che la "maggioranza assoluta dei lavoratori" ha sostenuto l'iniziativa.