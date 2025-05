Il cosplay di Tae Takemi da Shirogane è una copia perfetta della dottoressa di Persona 5

Persona 5 continua a rappresentare un'importante fonte d'ispirazione per le cosplayer, come vediamo ancora una volta con il cosplay di Tae Takemi da parte di Shirogane, che risulta sempre perfetto.

Il personaggio in questione forse non ha avuto grandi spazi all'interno del gioco in termini di "screen time" e visibilità, eppure grazie al suo indubbio sex appeal continua a rappresentare una figura dotata di grande fascino e particolarmente gettonata da alcune cosplayer. La dottoressa nel gioco gestisce una clinica a Yongen-Jaya, non lontano dal Café Leblanc.

Tae è in grado di fornire assistenza medica e medicinali vari per i protagonisti di Persona 5 e risulta dunque una risorsa importante per i personaggi, con cui ci troviamo ad avere spesso a che fare nel corso della storia e che ha funzionalità precise anche nel gameplay.