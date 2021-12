Persona 5, il cosplay di Ann Takamaki di Alina Becker può rubare il cuore

Persona 5 rimane un soggetto molto ricercato dai cosplayer, vista la ricchezza del cast che lo caratterizza, ma il personaggio più gettonato resta probabilmente Ann Takamaki, che rivediamo in questo ottimo cosplay da parte di Alina Becker, o japp_leack.

La fascinosa Ann Takamaki è uno dei personaggi giocabili di Persona 5, nonché ovviamente una dei Phantom Thieves, ovvero gli alter ego che caratterizzano i vari protagonisti della storia. Di giorno studentessa, di notte Phantom Thief insieme agli altri ragazzi del gruppo, intenti a cambiare la società in cui vivono attraverso i loro particolari poteri.

La versione scelta da Alina Becker, nota anche come japp_leack su Instagram, è ovviamente proprio quest'ultima, con la quale Ann si mostra in tutto il suo splendore: caratterizzata da un'attillata tuta in latex rossa fiammante, la ragazza ha una maschera da gatto a coprire in parte il volto, ma mantenendo comunque la sgargiante capigliatura bionda raccolta in due ampie code ai lati del volto.

La riproduzione da parte di Alina Becker è praticamente perfetta, al di là di qualche variazione applicata e di una conformazione del corpo leggermente differente, ma funziona veramente bene a ricreare lo stile tipico di Ann in versione Phantom Thief.