Spider-Man: il cosplay di Gwen Stacy da mk_ays è perfetto

Con Marvel's Spider-Man e il successivo Marvel's Spider-Man: Miles Morales, il celebre personaggio Marvel è tornato di prepotenza anche nel mondo videoludico, ma in questo caso torniamo nel lore più confacente a fumetti e film con la Gwen Stacy in versione Spider-Gwen perfettamente riprodotta nel cosplay di mk_ays, in particolare per quanto riguarda la versione cinematografica di Spider-Man: Into the Spider-Verse.

Proprio l'universo in questione sta per tornare sulla scena con il seguito ufficiale, diviso in due parti, Spider-Man: Across the Spider-Verse, dunque avremo probabilmente modo di tornare a vedere Spider-Gwen in azione con il nuovo film previsto per fine 2022. Intanto, godiamoci questa bella interpretazione da parte di mk_ays, sempre graziosa nei suoi cosplay e in questo caso veramente vicina all'originale.

La cosplayer in questione è in grado di interpretare un'ampia gamma di personaggi, ma il volto e lo stile generale si associano perfettamente a Spider-Gwen, in particolare alla reinterpretazione vista in Spider-Man: Into the Spiderverse, da cui il personaggio è evidentemente tratto.

Il risultato è davvero notevole, con la cosplayer che riesce a interpretare alla perfezione Spider-Gwen anche grazie a una configurazione del viso che richiama in maniera piuttosto fedele il personaggio, la capigliatura replicata in maniera fedele e il tipico costume bianco e nero della super-eroina riprodotto precisamente.