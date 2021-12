My Hero Academia: il cosplay di Momo Yaoyorozu di samycosplay ci prende a bastonate

La sesta stagione di My Hero Academia non è ancora arrivata, quindi perché non spezzare l'attesa con un bel cosplay di Momo Yaoyorozu che sembra volerci prendere a bastonate? Naturalmente solo in senso metaforico. A realizzare l'opera è stata sammycosplay, che ha dimostrato per l'ennesima volta una grande capacità di interpretazione.

La Momo di sammycosplay è un personaggio forte e determinato, che guarda il suo avversario dritto negli occhi mentre tiene il suo bastone sulla schiena. Evidentemente è pronta a colpire.

Da notare la perfetta riproduzione del costume, nonché della pettinatura del personaggio, letteralmente scolpita sulla testa della cosplayer. Siamo davvero di fronte all'eccellenza del genere, c'è poco da dire.

