Genshin Impact: il cosplay di Eula firmato Larissa Rochefort è ammaliante

Genshin Impact è senza dubbio uno dei giochi più gettonati tra i cosplayer, che adorano vestire i panni dei personaggi del celebre action GDR di miHoYo. Oggi vi proponiamo il cosplay di Eula, uno dei personaggi più amati dai fan per le sue doti combattimento, realizzato da Larissa Rochefort.

Eula discende dal clan Lawrence che in passato ha governato in modo tirannico Mondstadt. La sua ambizione è quella di riscattare il nome della sua famiglia e riguadagnare la fiducia dei cittadini. Per questo motivo ha intrapreso la carriera militare, diventando il rispettato capitano della compagnia di ricognizione dei Cavalieri di Favonius. È un personaggio 5 stelle, quindi difficile da ottenere, ma i giocatori avranno modo di tentare nuovamente la fortuna con il prossimo update del gioco.

Il cosplay di Larissa Rochefort è di ottima qualità. D'altronde la modella in passato ci ha colpito con altre interpretazioni notevoli del cast di Genshin Impact, come il cosplay di Mona e quello di Yae Miko. A voler essere pignoli, mancano gli stivaletti della controparte virtuale, ma questo cosplay guadagna punti grazie alla presenza di una riproduzione praticamente perfetta della claymore "Song of Broken Pines".

Cambiando completamente genere, vi consigliamo il cosplay di Miranda Lawson della serie Mass Effect realizzato da Super Sailor Virgo, il cosplay di Aela la Cacciatrice di The Elder Scrolls V: Skyrim firmato Jannet e come non citare poi il cosplay di Ciri di The Witcher in versione orientale, con kimono e katana, firmato Helly Valentine.

Che ne pensate, il cosplay di Eula da Genshin Impact firmato Larissa Rochefort vi ha convinto? Fatecelo sapere nei commenti.