Genshin Impact: il cosplay di Mona di larissarochefort è raggiante

Genshin Impact continua ad appassionare milioni di giocatori in tutto il mondo, grazie al supporto costante di miHoYo che a intervalli regolari porta una ventata di aria fresca attraverso degli update, che solitamente introducono nuovi personaggi e attività. Nonostante ormai sia passato oltre un anno dal lancio, i fan di certo non hanno dimenticato le vecchie glorie che hanno contribuito a rendere popolare il gioco. Ne è un esempio larissarochefort che oggi ci propone un raggiante cosplay di Mona.

Mona è uno dei personaggi rarità 5 stelle presenti in Genshin Impact sin dal lancio. Rifugiatasi a Mondsdat per sfuggire alle grinfie del suo maestro, che a quanto pare ce l'ha a morte con lei per aver letto la sua corrispondenza privata, la giovane in città è diventata ben presto nota, non solo per le sue brillanti doti da astrologa, ma anche per essere sempre al verde. In battaglia tuttavia non perdona, grazie a potenti incantesimi di tipo Hydro.

Il cosplay di Mona realizzato da larissarochefort è impeccabile e curato nei dettagli. D'altronde la modella in passato ci ha colpito con altri cosplay di ottima fattura come quello di Ada Wong della serie Resident Evil e quello dell'ammaliante Yae Miko sempre da Genshin Impact.

Rimanendo in tema cosplayer, vi consigliamo il cosplay di Toga da My Hero Academia firmato da bubbleteababydoll in stile vampira e il cosplay di Nico Robin di thegemcosplay che è pronto all'arrembaggio. Come non citare poi il macabro cosplay dell'infermiera Joy dei Pokemon realizzato da Panterona.

Che ne pensate, il cosplay di Mona da Genshin Impact realizzato da larissarochefort vi ha colpito? Fatecelo sapere nei commenti.