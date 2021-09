Genshin Impact: il cosplay di Yae Miko di larissarochefort è ammaliante

Genshin Impact è senza dubbio uno dei giochi preferiti dalle cosplayer, che puntualmente vestono i panni dei vari personaggi del gioco di ruolo di miHoYo, specialmente le new entry. Tuttavia lo scatto che vi proponiamo oggi è di larissarochefort che ha deciso di giocare d'anticipo con un cosplay di Yae Miko davvero ammaliante.

Yae Miko è la Guuji (termine giapponese per definire la somma sacerdotessa) del Santuario Narukami nell'arcipelago di Inazuma, nonché la proprietaria della casa editrice di libri Yae Publishing House, due attività davvero molto diverse tra loro. D'altro canto Yae è uno dei personaggi più misteriosi nell'universo di Genshin Impact e ha già conquistato una buona fetta di fan, anche per la grande somiglianza con Yae Sakura di Honkai Impact.

Laddove la maggior parte delle cosplayer in queste ultime settimane si sono concentrate su Raiden Shogun e Sangonomiya Kokomi, le due new entry dell'update 2.1 di Genshin Impact, larissarochefort ha pensato bene di giocare d'anticipo, vestendo i panni di uno dei personaggi più attesi in forma giocabile. Yae Miko infatti arriverà nei banner evento di Genshin Impact solo nel prossimo futuro. Per ingannare l'attesa possiamo ammirare l'ammaliante cosplay di larissarochefort.

Che ne pensate, vi è piaciuto il cosplay di Yae Miko di Genshin Impact realizzato da larissarochefort? Fatecelo sapere nei commenti.