Genshin Impact: il cosplay di Kokomi di peachmilky_ ci porta a Inazuma

Il cast di Genshin Impact ad ogni nuovo update si allarga sempre di più. Per dare il benvenuto all'ultima new-entry peachmilky_ ha realizzato un cosplay di Sangonomiya Kokomi, il nuovo personaggio cinque stelle originario di Inazuma.

Kokomi è la sacerdotessa divina dell'isola di Watatsumi e discendente del clan Sangonomiya. È anche la leader della resistenza che si oppone all'Archon Raiden Shogun e il suo Vision Hunt Decree. Combatte utilizzando attacchi magici d'acqua dalla distanza e supporta la squadra elargendo cure a volontà. Come tutti i personaggi rarità 5 stelle di Genshin Impact sarà possibile ottenerla per un periodo di tempo limitato grazie a un banner evento.

Tra i tanti cosplay di Sangonomiya Kokomi che stanno spuntando in rete nelle ultime ore, quello proposto da peachmilky_ è sicuramente uno dei migliori e tra i più fedeli alla controparte virtuale, con la scenografia in questo caso che dà quel tocco di classe in più che non guasta mai.

Che ne pensate? Vi è piaciuto il cosplay di Sangonomiya Kokomi da Genshin Impact firmato peachmilky_?