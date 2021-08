Genshin Impact: il cosplay di Raiden Shogun di roxanne.kho è elettrizzante

Il cast di Genshin Impact tra pochi giorni si espanderà ulteriormente introducendo uno dei personaggi giocabili più attesi dai fan. E per dare il benvenuto alla new-entry roxanne.kho ha realizzato un cosplay di Raiden Shogun davvero elettrizzante.

Raiden Shogun è l'incarnazione di Baal, l'Archon che rappresenta l'elemento Electro che veglia su Inazuma, conosciuta anche come God of Eternity. Si tratta di un personaggio estremamente importante nell'arco narrativo dell'arcipelago di Inazuma e sarà possibile aggiungerlo alla propria squadra a partire dal 1 settembre, con il banner Reign of Serenity. Il suo aspetto ricorda molto quello di Raiden Mei, uno dei personaggi più famosi di Honkai Impact, altro titolo di successo di miHoYo, con la differenza che Baal non è proprio portata per la cucina.

Il cosplay di Raiden Shogun di roxanne.kho è decisamente ben fatto, a partire dal kimono molto fedele a quello della controparte virtuale, così come la lunga chioma e gli occhi color viola. Anche la posa dello scatto è particolarmente azzeccata e imita alla perfezione (con tanto di effetti speciali) la secret art Musou Shinsetsu, grazie alla quale Baal estrae una spada dal proprio corpo.

Rimanendo in tema Genshin Impact, vi consigliamo il cosplay di Yoimiya realizzato Shirogane_sama che è da fuochi d'artificio. Come non citare poi il cosplay ricco di fascino di Fischl firmato sakura.loli.

Cambiando genere invece date uno sguardo al cosplay di Tifa da Final Fantasy 7 con i capelli corti realizzato aleahime e il cosplay di Misa Amane da Death Note firmato Win_winry che è gotico e fascinoso.