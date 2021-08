Final Fantasy 7: un cosplay di Tifa da aleahime con i capelli corti

Recentemente su Twitter è nata una nuova moda tra i fan di Final Fantasy 7, ovvero quello di proporre artwork e render di un'inedita versione di Tifa con i capelli corti. Questa moda si è scatenata inizialmente su Twitter con l'hashtag #TifaShortHair e ovviamente ora è arrivata anche su Instagram, grazie al cosplay di aleahime.

Il motivo per cui Tifa con i capelli corti stia riscuotendo tanto successo è facilmente intuibile: non solo sta benissimo anche senza la sua iconica lunga chioma, ma è anche una prospettiva differente, una ventata di aria fresca nel mondo delle fanart dell'iconica eroina di Final Fantasy 7. Il cosplay firmato aleahime in ogni caso ha fatto decisamente centro, unendo l'originalità del taglio corto a un'ottima cura del costume (perlomeno la parte superiore in vista) e dei dettagli, come le lenti a contatto rosse per simulare lo sguardo penetrante di Tifa.

Se cercate lavori più fedeli all'originale, vi consigliamo il cosplay di Tifa da Final Fantasy 7 Remake realizzato da kseniya con il vestito blu e come non citare poi il fedelissimo cosplay di Tifa firmato dovaxregrets.

Cambiando genere vi consigliamo il cosplay di Fischl ricco di fascino realizzato da sakura.loli e il cosplay di Monika di Doki Doki Literature Club firmato da isiabell che è pronto a ossessionarvi.