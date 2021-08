Doki Doki Literature Club, il cosplay di Monika di isiabell è pronto a ossessionarvi

In Doki Doki Literature Club, versione normale o plus, Monika è il personaggio più importante, perché svela la sua vera natura, nonché quella dell'intero gioco, solo alla fine dell'avventura. Normalmente è rappresentata come una studentessa allegra e gioviale, proprio come nel cosplay di isiabell, che ha tentato di incarnare questo personaggio dalla natura ambigua nel migliore dei modi possibili.

La cosplayer ha lavorato per ottenere un costume molto vicino a quello del personaggio originale, niente più di una divisa scolastica, e si è impegnata moltissimo sul lato della pettinatura, anche se va detto che quella della Monika della visual novel è leggermente più elaborata. In generale si tratta di un buonissimo lavoro.

La speranza è che isiabell non s'infiltri nei nostri computer o console per prenderne il controllo, come farebbe la simpatica Monika.

