Final Fantasy 7 Remake: il cosplay di Tifa di michaela.lee1 sfoggia il vestito più elegante

Final Fantasy 7 Remake ha fatto un ottimo lavoro nel riproporre un gioco classico a un pubblico moderno, lavorando anche e soprattutto su alcune modifiche di trama e ambientazione che hanno ammodernato alcune sezioni che, oggigiorno, sarebbero mal digerite. Un esempio sono le modifiche alla sezione di Don Corneo, durante la quale i nostri protagonisti si travestono per andare sotto copertura. Questa sezione è migliorata sotto molti punti di vista ed è diventata una delle preferite del mondo del cosplay. Ad esempio, possiamo vedere michaela.lee1 che ci propone il proprio cosplay di Tifa con vestito blu, molto elegante.

Come potete vedere, michaela.lee1 ci propone una versione classica del vestito blu e ci mostra Tifa intenta a servire un drink. Il fondale scelto per il cosplay non rispecchia il Settimo Cielo di Final Fantasy 7 Remake, ma si tratta di un dettaglio secondario. michaela.lee1 propone due scatti, più un terzo di confronto con il modello di Tifa con il vestito blu, che ci permette di fare un rapido confronto tra la versione videoludica e quella cosplay.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Tifa realizzato da michaela.lee1? La protagonista di Final Fantasy 7 Remake è stata ricreata nel modo migliore, oppure avete visto cosplay con il vestito blu di qualità superiore?