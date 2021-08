My Hero Academia: il cosplay di Himiko Toga di monpink è sanguinolento e folle

La Stagione 5 di My Hero Academia è attualmente in corso e gli spettatori di tutto il mondo non vedono l'ora di scoprire come si concluderà questo nuovo arco narrativo. Sia che siate a passo con la trama o che siate ancora agli inizi, è probabile che conosciate Himiko Toga, una delle villain della saga. Il personaggio è molto apprezzato per il suo lato folle ma al tempo stesso allegro e solare. Anche il mondo del cosplay ama il personaggio, come dimostra monpink con il proprio cosplay di Himiko Toga.

Come potete vedere, monpink non si è tirata indietro e ha realizzato un cosplay di Himiko Toga estremamente sanguinolento e folle, come si addice al personaggio. Ricordiamo infatti che la capacità unica della villain di My Hero Academia è legata al sangue, quindi è perfettamente naturale vederla in questo stato (anche se di norma lo beve, non se ne ricopre).

Himiko Toga è stata spesso al centro di vari cosplay, come il cosplay di Himiko Toga di Bukkitbrown, ma anche il cosplay di Himiko Toga di lit.mira. Come dimenticare poi il cosplay di Himiko Toga di min_mmu. Chiudiamo con il cosplay di Himiko Toga di xxerxes e anche con il cosplay di Himiko Toga di sailorscholar.

Cosa ne pensate del cosplay di Himiko Toga realizzato da monpink? Vi ha convinto, oppure credete di aver visto versioni migliori della villain di My Hero Academia?