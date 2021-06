My Hero Academia: il cosplay di Himiko Toga di Bukkitbrown è perfetto

My Hero Academia è uno dei più grandi successi in ambito manga/anime degli ultimi anni. Il merito è dovuto soprattutto ai personaggi, tutti sfaccettati e interessanti. Non sono solo gli eroi a proporre una personalità unica: anche i villain, i cattivi della serie, sono molto amati dagli appassionati. Tra tutti, a rubare il cuore dei fan è stata Himiko Toga, che è stata ora ricreata con un cosplay da Bukkitbrown.

Come potete vedere poco sotto, Bukkitbrown ha deciso di realizzare una versione molto classica di Himiko Toga con il proprio cosplay. Ha infatti scelto la versione da scolara con la quale la villain si presenta in My Hero Academia. Himiko Toga, ricordiamo, ha il potere di trasformarsi in altre persone dopo aver bevuto il loro sangue, cosa che le permette in alcune situazioni di infiltrarsi tra gli eroi indisturbata.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Himiko Toga realizzato da Bukkitbrown? Credete si tratti di una buona riproduzione, oppure avete visto versioni migliori?