The Witcher 3: il cosplay di Triss di miss_autumn è magico

Grazie all'E3 abbiamo avuto modo di vedere in azione molteplici nuovi giochi di alta qualità, ma non dobbiamo dimenticarci dei grandi capolavori degli ultimi anni e della passata generazione, che ancora adesso possono farci divertire per ore e ore. Un ottimo esempio è The Witcher 3, amato GDR d'azione che, siamo certi, non è stato dimenticato dai fan. Di sicuro non è stato dimenticato dal mondo del cosplay, come ci dimostra miss_autumn con il suo cosplay di Triss.

miss_autumn ci propone la versione di Triss Merigold di The Witcher 3 con abito verde. Si tratta di una delle versioni più famose e note al pubblico, soprattutto per la sua natura seducente. Importante però notare che la content creator non ha escluso dal proprio cosplay il fuoco, elemento con il quale Triss è associata, sia in termini positivi che in termini negativi.

Triss Merigold di The Witcher 3 è stato spesso soggetto di grandi cosplay, come il cosplay di Triss di Likeassassin: è meglio del previsto. Come non citare anche il cosplay di Cyber Triss firmato Likeassassin: è perfetto. Se cercate qualcosa di particolare, ecco il cosplay Triss di Jannet: è infuocato e rivelatore. Chiudiamo infine con il cosplay Triss di shermie_cos: è perfetto.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Triss realizzato da miss_autumn? Il personaggio di The Witcher 3 è stato ben ricreato a vostro parere? O avete visto versioni migliori?