Pokémon Unite: data e ora dell'evento post-E3 2021, nuove informazioni in arrivo

The Pokémon Company ha annunciato un evento post-E3 2021 dedicato a Pokémon Unite, il MOBA in arrivo su Nintendo Switch e dispositivi mobile (iOS e Android). Ha anche indicato data e ora: 15:00 (ora italiana) di domani, 17 giugno 2021. Ci possiamo quindi aspettare nuove informazioni sul gioco.

Per il momento non sappiamo cosa sarà mostrato su Pokémon Unite, ma la nostra speranza, ovviamente, è che si tratti di una data di uscita. Si tratta, secondo l'account Twitter ufficiale, di "un annuncio importante": questo è tutto quello che è stato indicato.

Pokémon Unite

Pokémon Unite è stato annunciato nel giugno 2020. Nel gioco, due team da cinque Pokémon devono scontrarsi. Ci sono cinque diverse aree di punteggio da ogni lato della mappa e si ottengono punti catturando Pokémon selvaggi sul terreno. Lo scopo è ottenere più punti dell'altro team entro il tempo limite. Sarà possibile far salire di livello il Pokémon da noi controllato e anche di farlo evolvere, oltre a insegnarli nuove mosse.

Una beta chiusa ha avuto luogo lo scorso marzo, con la versione Android di Pokèmon Unite. Vi ricordiamo inoltre che non si tratta dell'unico gioco Pokémon in sviluppo. Sono in arrivo anche Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente - ecco la data d'uscita ufficiale - e Leggende Pokémon Arceus, di cui potete leggere la nostra anteprima.