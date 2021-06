Metro Exodus Enhanced Edition: risoluzione cala fino a 512p su Xbox Series S, svela Digital Foundry

Digital Foundry ha analizzato Metro Exodus Enhanced Edition in versione Xbox Series X e Xbox Series S, e ha scoperto che quest'ultima arriva anche fino a 512p, pur di non sacrificare frame rate e ray tracing. Vediamo tutti i dettagli sull'analisi della testata.

Digital Foundry spiega che Metro Exodus Enhanced Edition propone su Xbox Series X le seguenti caratteristiche: niente effetto di tassellazione, VRS tier one 4x (al massimo), ray tracing (ma non per i riflessi). Rispetto alla versione PC, Xbox Series X propone impostazioni che sono comparabili come un insieme di "medio", "alto" e "ultra", a seconda dell'elemento preso in considerazione. In sostanza, come era lecito aspettarsi, è una versione inferiore a quella computer "Ultra", ma comunque di alta qualità. Parlando di risoluzione, il gioco dovrebbe viaggiare teoricamente tra i 1080p e un massimo di 2160p: la testata però rileva una risoluzione massima a 1728p, sempre a 60 FPS.

Il "problema" è su Xbox Series S. Metro Exodus Enhanced Edition propone i 60 FPS e il ray tracing, ma per farlo deve sacrificare la risoluzione. Quest'ultima è dinamica e propone ricostruzione temporale per migliorare la qualità, ma pur puntando a 1080p è di norma a 864p, con però dei cali nelle aree più complesse che arrivano fino a 512p. Anche con la ricostruzione, la qualità dell'immagine ne risente in modo significativo. Anche la distanza di caricamento di oggetti come rocce ed erba è molto più bassa rispetto a Xbox Series X, quindi vi è un effetto di pop-in più netto. Digital Foundry afferma che una modalità a 30 FPS sarebbe stata utile per poter controbilanciare i limiti di grafica, ma è possibile che a 30 FPS ci sarebbero stati problemi con il ray tracing.

In alcune situazioni, anche se molto rare, vi sono alcuni problemi prestazionali, ma nel complesso Metro Exodus Enhanced Edition mantiene i 60 FPS in modo regolare. Dopo aver chiuso l'analisi delle versioni Xbox Series X e Xbox Series S, la testata afferma che presto rilascerà i test per la versione PS5.

Ecco la nostra recensione di Metro Exodus Enhanced Edition.