La serie Metro è rimasta a Embracer: 4A Games non si unisce a Saber Interactive

La posizione di Saber Interactive

Karch ha detto a Schreier: "abbiamo sempre avuto l'intenzione di far valere l'opzione di acquisto su 4A", ma "abbiamo pensato che sarebbe stato meglio per tutte le parti" che lo studio rimanesse con Embracer.

L'uso della parola "exercise" nel testo originale fa pensare che Saber avesse un accordo con Embracer per l'acquisizione di 4A Games a determinate condizioni, condizioni che non devono essersi verificate, visto che l'affare non è andato a buon fine.

Quindi sarà Embracer Group a pubblicare e finanziare i nuovi capitoli della serie Metro di 4A Games, con almeno due nuovi giochi in sviluppo, dopo il lancio qualche anno fa di Metro Exodus, uno sparatutto in prima persona di grande successo e dalla grandi virtù tecniche.