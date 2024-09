iOS 18, esiste una lista ufficiale Apple delle nuove funzioni per iPhone e sono tantissime

Apple ha pubblicato l'elenco completo delle nuove funzionalità e modifiche che saranno introdotte con iOS 18, in arrivo lunedì prossimo, 16 settembre 2024. L'aggiornamento, infatti, promette di portare una serie di miglioramenti significativi all'esperienza utente, spaziando dalla personalizzazione della schermata Home a nuove funzioni avanzate basate sull'intelligenza artificiale.

Tra le novità più importanti, troviamo un livello di personalizzazione senza precedenti per la schermata Home, che consente di posizionare icone e widget ovunque, anche lungo il bordo inferiore, e di personalizzarli con colori e dimensioni a piacimento. L'app Foto è stata completamente ridisegnata, offrendo un'esperienza di navigazione e organizzazione delle foto più intuitiva e coinvolgente. L'app Messaggi è stata arricchita con diverse migliorie, tra cui la possibilità di programmare l'invio dei messaggi e di utilizzare qualsiasi emoji o sticker come Tapback. Inoltre, è stata introdotta una nuova app dedicata alla gestione delle password, che semplifica l'accesso ai siti web e alle app in modo sicuro.

Infografica delle novità di iOS 18

Le modifiche sono tantissime e se si vanno a contare una ad una il numero lascia abbastanza di stucco: oltre 250 nuove funzionalità. L'elenco però include anche alcune piccole funzionalità e cambiamenti meno noti o non annunciati in precedenza. Ad esempio, CarPlay ora supporta l'Audio Spaziale nei veicoli compatibili, offrendo un'esperienza audio più immersiva durante la riproduzione di musica e contenuti multimediali. L'Audio Spaziale è ora supportato anche quando si utilizza AirPlay per lo streaming audio verso HomePod e dispositivi compatibili di terze parti. Inoltre, è ora possibile aggiungere e controllare localmente accessori Matter basati su Wi-Fi nell'app Casa senza la necessità di un hub domestico, semplificando la gestione della casa intelligente.

iOS 18 estende anche la disponibilità della Segreteria Live a ulteriori lingue e paesi, offrendo agli utenti la possibilità di rispondere alle chiamate in arrivo con messaggi di testo predefiniti o personalizzati. Questa funzione è particolarmente utile quando non si è in grado di rispondere direttamente al telefono o si desidera evitare interruzioni.

Infine, l'aggiornamento introduce una serie di nuove funzionalità avanzate basate su Apple Intelligence, anche se al momento queste non saranno disponibili in Europa. Tra queste, troviamo strumenti di scrittura avanzati, l'app Image Playground per la creazione e modifica di immagini, miglioramenti significativi a Siri grazie all'integrazione con ChatGPT e nuove funzionalità per la gestione delle notifiche.

E voi avete avuto modo di leggere tutte le novità di iOS 18? E quale funzione aspettate di più? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.