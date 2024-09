PlayStation Plus Extra e Premium, scopriamo i giochi PS4 e PS5 di settembre

PlayStation Plus aggiorna a settembre il catalogo riservato agli abbonati di livello Extra e Premium con l'arrivo di diversi nuovi giochi per PS4 e PS5: scopriamo di che si tratta.

Il catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium vedrà l'arrivo il prossimo 17 settembre di una nuova mandata di giochi PS4 e PS5 per tutti i gusti; a partire dalla divertente e colorata avventura prodotta da Devolver Digital, The Plucky Squire, il cui debutto avverrà direttamente sulla piattaforma in abbonamento Sony. Dicevamo però della varietà dei nuovi titoli, che spaziano agli abissi di Under the Waves alle atmosfere di Night in the Woods, dai meccanismi survival di Chernobylite alla struttura sandbox spaziale di Space Engineers, dalle coinvolgenti storie di Road 96 alle violente sette di Far Cry 5, passando per Ben 10 e Wild Card Football.

The Plucky Squire (PS5) Come anticipato in apertura, The Plucky Squire farà il proprio debutto il 17 settembre direttamente nel catalogo di PlayStation Plus per gli abbonati di livello Extra e Premium, mettendoci al comando di Pennino, un personaggio nato fra le pagine di un libro di fiabe che un giorno viene catapultato fuori da quei confini e costretto a esplorare il mondo reale, con le sue tre dimensioni. Dietro il suo esilio c'è il malvagio Brontolomeo, un mago che vuole liberarsi dell'attuale protagonista della favola per sostituirlo e riscriverne la trama, ma non si aspetta che Pennino raccolga la pur difficile sfida e, insieme ad alcuni coraggiosi compagni, parta per un viaggio irto di pericoli e insidie che gli consentirà di tornare finalmente a casa. Abbiamo visto The Plucky Squire in anteprima alla Gamescom e siamo rimasti davvero colpiti dalle qualità del gioco sviluppato da All Possible Futures, che miscela in maniera efficace e originale elementi bidimensionali e tridimensionali per consegnarci due esperienze che si alternano in continuazione, introducendo anche una serie di intriganti puzzle basati sulle parole.

Under the Waves (PS4, PS5) Tra le profondità del Mare del Nord, in un 1979 alternativo in cui fantascienza, fantasy e retrò si fondono in un'unica, suggestiva soluzione, Under the Waves racconta le peripezie di un sommozzatore, Stan, che solo negli abissi riesce a trovare un qualche sollievo dal dolore che lo consuma dopo una grave perdita, confrontandosi con i fantasmi del passato. Le profondità di Under the Waves La trama messa a punto dai ragazzi di Parallel Studio ha senz'altro il suo perché e l'esperienza narrativa conferma il proprio spessore, ma il tema ambientale appare forzato e diverse meccaniche si rivelano poco indovinate, specie quelle che puntano a un improbabile open world: abbiamo parlato di questo e altro nella recensione di Under the Waves.

Night in the Woods (PS4, PS5) In un bizzarro mondo abitato da animali antropomorfi, la protagonista di Night in the Woods, Mae Borowski, torna nella sua città natale di Possum Springs dopo aver abbandonato gli studi universitari e scopre che molte cose sono cambiate. Dagli amici alle atmosfere, il luogo che conosceva così bene si è trasformato e sembra che la causa di tutto si nasconda nel bosco. Uno degli scenari di Night in the Woods Mae non si perde d'animo e decide di scoprire cosa sta succedendo, parlando con gli abitanti della città ed esplorandone le diverse ambientazioni, alcune delle quali a lei del tutto sconosciute, mentre risolve enigmi man mano più complessi e si confronta con un percorso che la porterà a riflettere su alcuni temi di grande importanza.

Chernobylite (PS4, PS5) Chernobylite ci proietta all'interno di un'inquietante esperienza survival, nel mezzo della Zona di Esclusione di Chernobyl, per raccontarci la storia di Igor, uno scienziato tormentato dal suo passato e dalla scomparsa della moglie, avvenuta trent'anni prima in circostanze misteriose. Determinato a scoprire cosa le sia capitato, l'uomo decide di indagare sui segreti di questo luogo tormentato e insidioso. L'ambientazione di Chernobylite Così, muovendosi in un ambiente assolutamente inospitale, fra le cui ombre si muovono feroci mutanti e militari pronti a sparare a vista, Igor dovrà combattere per restare in vita, procurarsi le risorse necessarie, curare il proprio equipaggiamento e prendere decisioni difficili, che andranno a influenzare il corso degli eventi. Per saperne di più, date un'occhiata alla nostra recensione di Chernobylite.

Far Cry 5 (PS4) Primo capitolo della serie Ubisoft ambientato nell'entroterra americano piuttosto che in qualche luogo remoto e sperduto, Far Cry 5 torna nel catalogo di PlayStation Plus e rilancia una delle caratteristiche della saga presentandoci non uno, bensì quattro nemici carismatici: i membri dell'Eden's Gate, la chiesa creata dal profeta Joseph Seed che ha preso il controllo di Hope County, una contea fittizia nel Montana. Una sequenza di combattimento di Far Cry 5 Convincendo i propri adepti con le buone o con le cattive, Seed ha costruito un piccolo impero e il nostro personaggio, un agente di polizia alle prime armi, si trova a doverlo affrontare. Tuttavia ben presto la situazione precipita e il protagonista dell'avventura finisce a dover combattere da solo una vera e propria guerra. Riuscirà a vincerla? Trovate qualche indizio nella recensione di Far Cry 5.