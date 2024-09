L'ultimo aggiornamento di PS5 ha fatto infuriare gli utenti della versione fat

L'ultimo aggiornamento di sistema di PlayStation 5 ha introdotto una funzione molto attesa dai possessori della console: la ricarica adattiva per i controller DualSense . Purtroppo però non tutti ne hanno potuto godere, perché la novità non riguarda la versione Fat della console, cosa che ha fatto arrabbiare non poco chi la possiede.

Complotto o problema tecnico?

La ricarica adattiva è una funzione avanzata molto utile, perché non solo permette di risparmiare energia, ma allunga la vita della batteria degli apparecchi, nel caso dei controller. Per chiarire, è una funzionalità smart introdotta inizialmente sugli smartphone moderni, progettata per prolungare la durata della batteria nel lungo periodo. Invece di caricare il telefono fino al 100% ogni notte, la ricarica adattiva impara le abitudini di ricarica e di utilizzo e adatta il processo di conseguenza.

Proprio per questo era desiderata da tutti i possessori di PlayStation 5, ma Sony ha deciso di non renderla disponibile per la versione Fat, scatenando non pochi malumori, come segnalato dalla testata MP1st, che ha raccolto i commenti dei fan infuriati presi da forum e social, Reddit in particolare.

PS5 Pro in foto

Al dispiacere per la mancanza della feature, si è unita anche una certa dose di retro pensiero, con molti che hanno sottolineato come potrebbe trattarsi di una strategia per spingere ad acquistare un modello più recente della console, in particolare PS5 Pro, di prossima uscita. Quindi c'è il timore che in futuro possano arrivare degli altri aggiornamenti monchi su PS5 Fat.

Sony di suo non ha dato spiegazioni ufficiali su questa mancanza, cosa tanto più grave in un periodo come questo in cui la multinazionale giapponese fatica a fare scelte che la sintonizzino positivamente con i videogiocatori, tra Concord, lanciato e ritirato dopo una settimana, l'aumento improvviso del prezzo del DualSense e il prezzo elevatissimo di PS5 Pro.

In realtà l'ipotesi complotto ci sembra molto fantasiosa, anche perché potrebbe trattarsi semplicemente di una questione tecnica. PS5 Fat monta infatti delle porte USB 2.0, lì dove il modello Slim e la futura PS5 Pro sono invece dotate di porte USB 3.0. Come detto, non c'è niente di ufficiale in merito, ma è probabile che le porte USB 2.0 avrebbero avuto qualche difficoltà a gestire la ricarica adattiva e per questo il modello Fat sia stato escluso dall'aggiornamento.

Comunque sia, aspettiamo di saperne di più da Sony, unica a poter chiarire la faccenda.