Il controller DualSense di PlayStation 5 aumenta di prezzo, anche in Italia

Nel mercato videoludico vi è sempre stata una tendenza: una console veniva pubblicata, passava del tempo, poi il suo prezzo calava. In parte perché la produzione diventava meno costosa, venivano realizzati modelli più "leggeri" e anche perché le compagnie voleva attirare nuovo pubblico non interessato a pagare il prezzo pieno di un prodotto. In questa generazione non pare affatto così, con PS5 ad esempio che aumenta di prezzo in alcuni casi e di certo non cala. Ora, anche il controller DualSense di PlayStation 5 sta aumentando di prezzo.

Precisamente, le segnalazioni per ora fanno riferimento all'Australia e agli Stati Uniti d'America e, sulla base di quanto possiamo vedere, il prezzo è già aumentato anche in Italia.