Astro Bot 2 si farà? Il director di Team Asobi svela come dovrebbe essere il gioco per esistere

Astro Bot è stato un successo, per quanto possiamo vedere in questo momento. La critica ha dato voti alti al videogioco e i primissimi indizi delle vendite paiono positivi. Il gioco è appena uscito e sappiamo che il team è ora pronto a realizzare dei contenuti aggiuntivi gratuiti per ampliare l'opera. Se volessimo guardare un po' più in là, però, cosa vedremmo?

Le parole del director di Astro Bot

In una recente intervista rilasciata al podcast Friends Per Second del canale YouTube SkillUp, alla domanda sul futuro di Astro, il direttore di Astro Bot e capo dello studio Team Asobi, Nicolas Doucet, ha spiegato brevemente che qualsiasi cosa lo studio farà in futuro "dovrà essere qualcosa di nuovo", piuttosto che qualcosa di uguale.

"Far decollare un personaggio è molto, molto difficile, se si pensa a qualsiasi IP", ha detto. "L'IP di Astro è anche molto flessibile, quindi continueremo a pensare a nuove idee di gioco. Dovrebbe essere qualcosa di fresco. Anche questo è molto importante per noi. Non vogliamo fare sempre le stesse cose, [come Astro Bot] 1.5. Quindi il tempo ce lo dirà".

Chiaramente Doucet è rimasto sul vago, visto che molto probabilmente Team Asobi stesso non ha un'idea precisissima di come far proseguire la proprietà intellettuale. È anche possibile che Sony richieda al team di dedicati a un capitolo per PlayStation VR2, ad esempio, oppure la compagnia decida che convenga realizzare svariati contenuti a pagamento per Astro Bot così da rinforzare il successo economico di questo capitolo.

In attesa di novità, ricordiamo anche che il team di Astro Bot critica i giochi inutilmente lunghi e spiega come loro siano più democratici di altri.