Starfire e Raven ballano in video nei cosplay di maidofmight e darthlexii da Teen Titans

I Teen Titans sono stati ricreati in vari modi, con vari aspetti e in vari formati. Spesso i personaggi fanno parte di produzioni dal taglio serio, altre volte un po' più comico e sopra le righe. Anche il mondo del cosplay sa bene che non è necessario prendersi troppo sul serio e maidofmight e darthlexii lo dimostrano con i loro cosplay di Starfire e Raven.

Raven e Starfire sono i due membri femminili originali del team di Teen Titans, nelle loro riproduzioni più note. La prima usa il potere oscuro dei demoni, invece la seconda usa la pura energia.