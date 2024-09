Nami di One Piece non si vergogna di niente e balla nel cosplay di kaddicosplay

One Piece è un successo in vari formati, tra manga, anime, videogiochi e serie TV. Anche il mondo del cosplay non dimentica di celebrare i personaggi di Oda, come ad esempio possiamo vedere in questo simpatico video nel quale kaddicosplay mette in mostra il proprio cosplay di Nami.

Nami è uno dei primissimi membri della ciurma di Luffy. La ragazza inizialmente fa il doppio gioco ma ben presto viene conquistata da Cappello di Paglia. Nel corso della saga appare in molte versioni, con vari vestiti e tagli di capelli.