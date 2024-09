Towerborne si mostra in un video incentrato su progressione, multiplayer co-op e altro

Stoic Studio e Microsoft hanno pubblicato un nuovo video diario su Towerborne, che mostra in maniera più approfondita alcune caratteristiche del gioco come progressione, multiplayer co-op, sistema di combattimento, esplorazione e vari altri dettagli.

Come abbiamo visto, Towerborne è diventato un free-to-play e ha ora una data di uscita in accesso anticipato molto vicina, fissata per il 10 settembre su Steam e successivamente su Xbox Store, mentre la versione definitiva a questo punto è attesa per il 2025.

Il passaggio a free-to-play sottolinea la sua forma di titolo essenzialmente live service, caratterizzato da un mondo persistente e in espansione, nel quale vari giocatori possono trovarsi per affrontare insieme le diverse sfide che vengono inserite periodicamente dagli sviluppatori.