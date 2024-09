Il nuovo video di Towerborne accompagna l'uscita in accesso anticipato

Include: Accesso anticipato a Towerborne, Set di Cosmetici per Longship, Valhalla Iska-Umbra Skin, Emote Grido Bellower, Bonus mensile per Fondatori.

Accesso anticipato a Towerborne

Set di Cosmetici per Longship: esclusiva del Fondatore

Valhalla Iska-Umbra Skin: esclusiva del Fondatore

Emote Grido Bellower: esclusiva del Fondatore

Bonus mensile per Fondatori

Bonus premium mensile per Fondatori

Set di Cosmetici per Jarlborn: esclusiva del Fondatore

Berserker Pox, Raider Sten, e Marauder Morberry Umbra Skins: esclusiva del Fondatore

Include: Accesso anticipato a Towerborne, Set di Cosmetici per Longship, Valhalla Iska-Umbra Skin, Emote Grido Bellower, Bonus mensile e premium per Fondatori, Set di Cosmetici per Jarlborn, Berserker Pox, Raider Sten, e Marauder Morberry Umbra Skins.