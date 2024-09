Meta conferma per sbaglio il Quest 3S, il nuovo visore VR economico

Sembra che Meta abbia accidentalmente svelato il suo prossimo visore VR economico, il Meta Quest 3S, attraverso il proprio software Meta Quest Link per PC. L'immagine trapelata, riportata da UploadVR, mostra un dispositivo che combina elementi del design del Quest 2 e del Quest 3.

Il visore, che dovrebbe essere presentato ufficialmente durante l'evento Meta Connect che inizierà il 25 settembre, sembra avere telecamere frontali disposte in due gruppi di tre, invece dei tre sensori a forma di pillola presenti sul Quest 3. Il cinturino, invece, sembra rimanere invariato.

Ulteriori conferme arrivano da un post su X che mostra immagini di presunti accessori per il Quest 3S montati sul visore. Questi accessori sono già apparsi su AliExpress, mostrando tutti lo stesso dispositivo individuato in altre indiscrezioni degli ultimi mesi.

Secondo le voci, Meta potrebbe lanciare il Quest 3S a un prezzo competitivo di 300 dollari e venderlo senza controller, puntando sui controlli gestuali simili a quelli del Vision Pro, che l'azienda sta gradualmente introducendo nel suo sistema operativo.

Questa mossa di Meta sembra rispondere alla crescente domanda di visori VR più accessibili, offrendo un'alternativa economica al Quest 3, che ha un prezzo di listino di 499 dollari. Il Quest 3S, con il suo design ibrido e le possibili funzionalità di controllo gestuale, potrebbe rappresentare un'opzione interessante per chi desidera avvicinarsi alla realtà virtuale senza spendere una fortuna.

Tuttavia, l'assenza dei controller potrebbe limitare l'esperienza utente in alcune applicazioni che richiedono un'interazione più precisa e immersiva. Sarà interessante vedere come Meta affronterà questa sfida e quali saranno le reazioni del pubblico al nuovo visore.

In attesa dell'annuncio ufficiale al Meta Connect, l'immagine trapelata del Quest 3S alimenta l'attesa per il nuovo dispositivo e conferma l'impegno di Meta nel rendere la realtà virtuale sempre più accessibile a un pubblico più ampio. E voi lo aspettate? Oppure non siete più interessati alla realtà virtuale? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.