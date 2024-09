Suikoden 1 & 2 HD Remaster: Day 1 è in sconto su Amazon, con la prenotazione

Tramite Amazon Italia è possibile fare la prenotazione di Suikoden 1 & 2 HD Remaster: Day 1 per Xbox Series X, PlayStation 5 e Nintendo Switch. Il prezzo regolare è 49,99€, ma la versione per la console di Nintendo è in sconto. La data di uscita ufficiale è il 6 marzo 2025. Potete vedere tutti i dettagli raggiungendo la pagina prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Come sempre è una prenotazione a prezzo minimo garantito, ovvero facendo ora l'ordine vi assicurate che il prezzo massimo sia quello indicato in questo momento. In caso vi sia uno sconto, inoltre, questa sarà applicato alla vostra prenotazione in modo automatico. Se poi il prezzo salisse, voi manterreste comunque il prezzo più basso mai apparso sulla pagina dopo il momento della vostra prenotazione. L'ordine è gratuito e può essere cancellato in qualsiasi momento prima della spedizione.