Destiny 2: tutte le novità presentate per il decimo anniversario

Il 9 settembre 2024 Destiny ha compiuto il suo decimo compleanno mantenendo, tra alti e bassi, la promessa fatta al lancio: 10 anni di avventure continuative in un universo in costante evoluzione. Le celebrazioni, però, non sarebbero potute arrivare in un momento peggiore a causa della seconda ondata di licenziamenti (anche di alto profilo) che ha colpito la compagnia. Il tutto tra traguardi di profitto mancati e una popolazione in declino dopo la chiusura in pompa magna della saga con la Forma Ultima. Sapevamo che l'espansione in cui i Guardiani hanno sconfitto il Testimone non sarebbe stata l'ultima, ma la mancanza di comunicazioni e l'assenza del consueto show di agosto per parlare del futuro, ha lasciato briglia sciolta alle speculazioni sul futuro del gioco. Ora sappiamo con precisione cosa cambierà e come si comporterà l'MMO spaziale di Bungie almeno fino alla fine del 2025: le novità annunciate potrebbero essere la risposta che i fan stavano aspettando. La prima e più importante riguarda le espansioni che passano da una di grandi dimensioni ogni 12/18 mesi a due di medie dimensioni all'anno. Spariscono anche le stagioni in favore di quelli che Bungie chiama Major Update: ce ne saranno quattro all'anno (due dei quali in concomitanza con le nuove espansioni) e saranno gratuiti per tutti i giocatori. Il metro di paragone per capire la portata di questi ultimi è il recente Verso la Luce, l'aggiornamento che ha riempito il vuoto lasciato dal rinvio della Forma Ultima con un'apprezzatissima modalità orda.

Espansioni, Aggiornamenti e contenuti Prima di questo annuncio, l'orizzonte di Destiny 2 si fermava alla primavera dell'anno prossimo con il lancio del terzo Episodio, Eresia, con al centro il pantheon dell'Alveare e il ritorno dell'Astrocorazzata. Ora sappiamo che la prima nuova espansione di medie dimensioni (nome in codice Apollo) debutterà nell'estate del 2025. Con lei arriverà una nuova storia, una nuova destinazione, missioni dedicate, armature e armamenti specifici e, soprattutto, un nuovo raid o una nuova segreta. Lo stesso elenco di contenuti è associato a Behemoth (un altro nome in codice), l'espansione di medie dimensioni che arriverà nell'inverno del 2025. Destiny 2 ha finalmente una tabella di marcia con tutto ciò che possiamo aspettarci nei prossimi 18 mesi di vita del gioco Assieme a ogni espansione, a tre mesi di distanza uno dall'altro, usciranno i Major Update che sostituiranno le stagioni. Da quello che abbiamo capito, questi non porteranno nuovi contenuti narrativi, ma si concentreranno sulle attività, il bilanciamento, gli eventi e il bottino. Tutti i Major Update appena citati saranno gratuiti, ma ognuno di questi aggiornamenti avrà anche un season pass (simile a quello già presente nel gioco) che conterrà l'arma esotica stagionale, risorse e cosmetici. Questo nuovo sistema si chiama Frontiere e sarà il modo con cui Bungie gestirà Destiny 2 almeno fino alla prima metà del 2026. "Le espansioni sono iniziate a sembrare troppo stereotipate e finiscono troppo in fretta e con pochissima rigiocabilità" ha scritto in un lungo post sul sito di Bungie Tyson Green, Game Director di Destiny 2. "Le stagioni e gli episodi diventano sempre più grandi, ma danno la sensazione di stare semplicemente compilando la lista della spesa. Crediamo che sia giunto il momento che Destiny cambi ed evolva, e che questo gioco cresca e si rinnovi. E per farlo, dobbiamo iniziare a rompere alcuni degli schemi". La concept art che accompagna questo annuncio è davvero di ottima fattura, un classico per l'universo di Destiny Uno degli aspetti cardine di questo nuovo sistema riguarda la narrativa, uno dei motivatori principali per gli appassionati di Destiny a giudicare dal numero di appassionati della lore di gioco. Destiny 2 abbandonerà la narrativa lineare che sta adottando dai tempi di Ombre dal Profondo in favore di una struttura più sfaccettata che può essere affrontata in molti modi diversi e prende ispirazione da altri generi come i roguelike o gli sparatutto survival. A livello contenutistico, poi, verrà inaugurata una nuova saga per "restituire il mistero e la meraviglia che erano intessuti nel primo Destiny" ha detto Green. Alison Lührs, Narrative Director di Destiny 2, ha fatto chiarezza al riguardo: " "In precedenza, in espansioni come La Forma Ultima, i giocatori hanno vissuto la storia andando da A a B a C a D in linea retta. In Codename: Apollo, la storia si svolge su una decina di fili paralleli e intrecciati da esplorare uno per uno. Quando i giocatori atterreranno nella nuova destinazione inizieranno la storia da A e poi potranno scegliere se esplorare prima C, o provare a entrare in B, o forse indagare D. Le opzioni non scelte all'inizio resteranno aperte (e necessarie) per arrivare all'obiettivo finale". Una misteriosa astronave arenata, un'ambientazione delle più classiche per i fan di Destiny Questo approccio è il primo passo della nuova saga pluriennale che dovrà fare da sottofondo a tutte le storie di Destiny come quella della Luce e dell'Oscurità ha fatto fino ad ora. "Immaginate il prossimo arco pluriennale come una costellazione di storie unite da un unico tema o come una ragnatela: ogni espansione si inserirà nella saga più ampia mettendo obiettivi e insidie cosmiche sempre più a fuoco" conclude Lührs.