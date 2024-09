Yars' Revenge (1982) fu un titolo importante per vari motivi . Nato come conversione del coin op Star Castle, divenne autonomo quando Howard Scott Warshaw, l'autore, si rese conto che i limiti dell'Atari 2600 non permettevano di creare qualcosa che somigliasse all'originale. Quindi decise di fare qualcosa di diverso, trasformandolo in una storia di vendetta degli alieni Yar contro i Qotile, che hanno distrutto il loro mondo. Il gioco ebbe un enorme successo e vendette più di un milione di copie, diventando in qualche modo una delle icone dell'Atari storica, che ha provato più volte ad attualizzare il marchio nel corso degli anni, tra remake e nuovi episodi. Giusto nel 2022 abbiamo potuto giocare il riuscito Yars: Recharged, che rielaborava le meccaniche dell'originale, vestendole con abiti moderni, mentre ora è la volta di Yars Rising, nientemeno che un metroidvania sviluppato da Wayforward (Shantae, River City Girls, Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp).

Stile anonimo

Emi "Yars" Kimura è una hacker esperta che viene incaricata da un datore di lavoro misterioso di installare un virus nei terminali della compagnia per cui lavora, la QoTech, per scoprirne i loschi traffici. I fumetti con cui viene raccontata la storia lasciano intravedere i toni leggeri dell'intera avventura, nonostante qualche svolta drammatica non manchi. Comunque sia, la nostra viene colta in flagrante, rischiando la pelle per mano di una sua superiore.

I punti di salvataggio di Yars Rising sono a forma di Computer Space, il primo coin op

Da qui inizia un tour per i meandri della sede della QoTech, dintorni compresi, in cui deve vedersela con dei sistemi di sicurezza particolarmente feroci, tanto da far crescere sempre di più il sospetto che ci sia qualcosa di grosso nascosto dietro allo scintillio dell'imponente edificio. In effetti il genere umano non lo sa, ma sta rischiando l'estinzione. Come sempre, verrebbe da dire.

Già qui si presenta uno dei problemi principali di Yars Rising: la sede della QoTech ha un aspetto davvero anonimo, tanto che sembra subito di trovarsi dentro a un labirinto videoludico, più che in un luogo che tenti di essere anche solo vagamente verosimile od organico rispetto a quella che potrebbe essere l'idea di un edificio reale. Non che non debbano esserci astrazioni da videogioco in un videogioco, per carità, solo che attraversare corridoi tutti uguali per ore e ore dopo un po' stanca e si vorrebbe vedere qualcosa di diverso e più creativo.

A rinforzare questa sensazione ci pensano anche i nemici, tutti molto simili tra loro, legati ad alcuni sistemi che si ripetono in continuazione. Ad esempio ci sono delle guardie che non possono essere eliminate e vanno eluse sfruttando il sistema stealth, che si limita semplicemente a chiederci di nasconderci dentro delle nicchie aspettando che il nemico di turno passi. All'inizio la speranza è che con l'avanzare dell'avventura possa essere arricchito e diventare più complesso, ma non accade mai, purtroppo, se non in misura limitatissima. Con questo non vogliamo dire che sia fatto male, ma solo che fa il minimo sforzo per funzionare e tocca le stesse corde per l'intera esperienza. Più o meno succede lo stesso con molti degli altri ostacoli, come ad esempio i laser o certi nemici volanti, che diventano via via più insidiosi, ma non vengono mai usati in modo particolarmente creativo, con il design che non si prende mai dei veri e propri rischi.