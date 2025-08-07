Microsoft ha interrotto lo sviluppo di Contraband

Microsoft e Avalanche Studios hanno interrotto lo sviluppo di Contraband, l'action open world in lavorazione per PC e Xbox Series X|S. La notizia, da prima suggerita dalle fonti di Bloomberg e Game File, è stata confermata tramite un aggiornamento pubblicato sul sito ufficiale di Avalanche Studios, che recita:

"Negli ultimi anni, Avalanche Studios Group e Xbox Game Studios Publishing hanno collaborato allo sviluppo di Contraband. Lo sviluppo attivo è ora fermo mentre valutiamo il futuro del progetto. Siamo grati per l'entusiasmo dimostrato dalla community sin dall'annuncio e forniremo un aggiornamento su ciò che accadrà appena possibile."