Microsoft ha interrotto lo sviluppo di Contraband

Microsoft e Avalanche Studios hanno interrotto lo sviluppo di Contraband, l'action open world in lavorazione per PC e Xbox Series X|S. La notizia, da prima suggerita dalle fonti di Bloomberg e Game File, è stata confermata tramite un aggiornamento pubblicato sul sito ufficiale di Avalanche Studios, che recita:
"Negli ultimi anni, Avalanche Studios Group e Xbox Game Studios Publishing hanno collaborato allo sviluppo di Contraband. Lo sviluppo attivo è ora fermo mentre valutiamo il futuro del progetto. Siamo grati per l'entusiasmo dimostrato dalla community sin dall'annuncio e forniremo un aggiornamento su ciò che accadrà appena possibile."
Il destino di Contraband è già deciso?
Il messaggio qui sopra non parla di una vera e propria cancellazione. Anzi, la frase "stiamo valutando il futuro del progetto" lascia quantomeno uno spiraglio di speranza. Al contrario, le fonti di Bloomberg affermano che il gioco è stato cancellato, mentre Game File fa notare che i trailer del gioco sono stati rimossi dai canali YouTube ufficiali di Microsoft e Avalanche Studios, il che chiaramente non fa ben sperare sul futuro del gioco.
In un contesto segnato da tagli al personale, chiusure di studi e ristrutturazioni interne per la divisione Xbox, Contraband sembrerebbe essere una delle vittime di una strategia votata a contenere i costi ed eliminare i progetti con meno potenziale. Chiaramente, al momento non esiste una dichiarazione definitiva, quindi è bene rimanere in attesa di aggiornamenti da fonti ufficiali sulla questione.
Annunciato all'E3 2021, Contraband era un action cooperativo open world ambientato in una versione alternativa degli anni '70. Sviluppato da Avalanche Studios per Xbox Series X|S e PC, il gioco prometteva un'esperienza incentrata sul contrabbando, ma è fondamentalmente sparito dai radar fino a oggi.