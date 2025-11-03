Contraband si svela in quelle che sembrano essere le prime immagini del gioco cancellato da Xbox

Come scoperto da MP1ST, un artista che ha lavorato con Avalanche Studios a Contraband ha condiviso quelle che sembrano essere le prime immagini del gioco attraverso il proprio portfolio, consentendo così di scoprire qualcosa su questo misterioso titolo cancellato.

Contraband venne annunciato inizialmente nel 2021 come una delle prime esclusive third party su Xbox Series X|S e doveva trattarsi di un gioco multiplayer cooperativo incentrato su contrabbandieri negli anni 70, impegnati probabilmente in diverse missioni in ambientazioni più o meno aperte.

Dopo essere stato portato avanti per alcuni anni, il progetto è stato poi cancellato nell'ultima mandata di tagli effettuati da Microsoft su Xbox l'estate scorsa, che ha portato anche alla cancellazione di Perfect Dark e Everwild.