Contraband si svela in quelle che sembrano essere le prime immagini del gioco cancellato da Xbox

Come scoperto da MP1ST, un artista che ha lavorato con Avalanche Studios a Contraband ha condiviso quelle che sembrano essere le prime immagini del gioco attraverso il proprio portfolio, consentendo così di scoprire qualcosa su questo misterioso titolo cancellato.
Contraband venne annunciato inizialmente nel 2021 come una delle prime esclusive third party su Xbox Series X|S e doveva trattarsi di un gioco multiplayer cooperativo incentrato su contrabbandieri negli anni 70, impegnati probabilmente in diverse missioni in ambientazioni più o meno aperte.
Dopo essere stato portato avanti per alcuni anni, il progetto è stato poi cancellato nell'ultima mandata di tagli effettuati da Microsoft su Xbox l'estate scorsa, che ha portato anche alla cancellazione di Perfect Dark e Everwild.
Un look particolare
Di Contraband abbiamo dunque visto solo il trailer di annuncio risalente a diverso tempo fa, senza aver potuto avere nessun altro contatto né informazione al riguardo, dunque quello che possiamo trarre da questi screenshot rappresenta già qualcosa di interessante.
Le immagini riportate da MP1ST e visibili qui sopra mostrano soprattutto l'interfaccia del gioco, ma consentono anche di vedere qualcosa sul particolare character design, che sembra riprendere un po' l'iconografia anni 70 in maniera alquanto stilizzata e alcuni elementi che potevano essere nel gioco.
Tra questi, l'idea che si tratti di un gioco cooperativo per squadre composte da quattro giocatori l'una con personaggi basati su classi: Hustler, Bandit, Smuggler e Baron, a quanto pare.
Una delle mappe si sarebbe dovuta chiamare Downtown e sembrava ambientata in un centro cittadino di notte, oltre a un'immagine sfumata di quello che sembra essere uno scenario, all'interno di una sorta di magazzino.