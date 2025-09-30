Avalanche Studios chiude un team in UK e licenzia, anche in seguito alla cancellazione di Contraband

Il team non arriva da un periodo particolarmente roseo, in effetti: dopo Just Cause 4 i cui risultati non sono forse stati all'altezza delle aspettative, Rage 2 non è riuscito più di tanto a sfondare sul mercato.

Il comunicato ufficiale non menziona alcun titolo specifico, ma è abbastanza naturale pensare che la cancellazione di Contraband , il gioco live service che era stato annunciato come progetto in collaborazione con Xbox Game Studios, possa aver quantomeno accelerato la crisi all'interno della software house.

Avalanche Studios , gli autori di Just Cause e Mad Max, ha annunciato una grossa riorganizzazione interna che prevede numerosi tagli di personale , tanto da portare alla chiusura totale dello studio di Liverpool e vari licenziamenti presso le altre sedi.

Un periodo oscuro

Con i grossi tagli che Microsoft ha inflitto a Xbox quest'anno, alcuni progetti avviati attraverso collaborazioni esterne sono stati di fatto chiusi o sono dovuti ricorrere ad altri publisher, come abbiamo visto per il nuovo gioco di Romero Games, e tra questi c'era anche Contraband.



Il titolo in questione era stato presentato nel 2021 come esclusiva Xbox Series X|S e PC, ma a parte un primo teaser trailer non si è mai mostrato al pubblico ed è rimasto finora un oggetto misterioso, fino alla sua definitiva cancellazione.

In seguito a questa è arrivata la comunicazione di Avalanche Studios riportata qui sopra, in cui si riferisce che il gruppo ha dovuto effettuare una riorganizzazione a causa delle "difficoltà di questo business e di questa industria", portando alla dolorosa decisione di chiudere lo studio di Liverpool e ridurre il personale anche presso le sedi di Marmo e Stoccolma.

A questo punto, attendiamo ulteriori informazioni sulla situazione dello studio e sugli eventuali progetti rimasti in piedi.