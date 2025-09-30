Avalanche Studios chiude un team in UK e licenzia, anche in seguito alla cancellazione di Contraband

Avalanche Studios, gli autori di Just Cause e Mad Max, ha annunciato una grossa riorganizzazione interna che prevede numerosi tagli di personale, tanto da portare alla chiusura totale dello studio di Liverpool e vari licenziamenti presso le altre sedi.
Il comunicato ufficiale non menziona alcun titolo specifico, ma è abbastanza naturale pensare che la cancellazione di Contraband, il gioco live service che era stato annunciato come progetto in collaborazione con Xbox Game Studios, possa aver quantomeno accelerato la crisi all'interno della software house.
Il team non arriva da un periodo particolarmente roseo, in effetti: dopo Just Cause 4 i cui risultati non sono forse stati all'altezza delle aspettative, Rage 2 non è riuscito più di tanto a sfondare sul mercato.
Un periodo oscuro
Con i grossi tagli che Microsoft ha inflitto a Xbox quest'anno, alcuni progetti avviati attraverso collaborazioni esterne sono stati di fatto chiusi o sono dovuti ricorrere ad altri publisher, come abbiamo visto per il nuovo gioco di Romero Games, e tra questi c'era anche Contraband.
Il titolo in questione era stato presentato nel 2021 come esclusiva Xbox Series X|S e PC, ma a parte un primo teaser trailer non si è mai mostrato al pubblico ed è rimasto finora un oggetto misterioso, fino alla sua definitiva cancellazione.
In seguito a questa è arrivata la comunicazione di Avalanche Studios riportata qui sopra, in cui si riferisce che il gruppo ha dovuto effettuare una riorganizzazione a causa delle "difficoltà di questo business e di questa industria", portando alla dolorosa decisione di chiudere lo studio di Liverpool e ridurre il personale anche presso le sedi di Marmo e Stoccolma.
A questo punto, attendiamo ulteriori informazioni sulla situazione dello studio e sugli eventuali progetti rimasti in piedi.