Case per PC Nuwo Clash ad un super prezzo su Amazon: doppio vetro continuo e tecnologia Mesh

Su Amazon, oggi, è disponibile un'offerta molto allettante sul case per PC Nuwo Clash per cui viene attivato e applicato uno sconto del 22% che fa calare il prezzo del prodotto a 39€. Puoi acquistare il Case direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Il case per PC Nuwo Clash è compatibile con schede madri micro-ATX e mini-ITX, questo chassis offre una struttura solida e versatile, perfetta per configurazioni da gaming, per l'ufficio o per l'uso domestico. Il design è uno dei suoi punti di forza: grazie al doppio pannello in vetro temperato continuo, il case mette in mostra l'hardware interno.