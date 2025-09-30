Case per PC Nuwo Clash ad un super prezzo su Amazon: doppio vetro continuo e tecnologia Mesh

Su Amazon, oggi, è disponibile un'offerta molto allettante sul case per PC Nuwo Clash per cui viene attivato e applicato uno sconto del 22% che fa calare il prezzo del prodotto a 39€. Puoi acquistare il Case direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Il case per PC Nuwo Clash è compatibile con schede madri micro-ATX e mini-ITX, questo chassis offre una struttura solida e versatile, perfetta per configurazioni da gaming, per l'ufficio o per l'uso domestico. Il design è uno dei suoi punti di forza: grazie al doppio pannello in vetro temperato continuo, il case mette in mostra l'hardware interno.
Ulteriori dettagli
La tecnologia Mesh integrata nella parte inferiore garantisce un flusso d'aria diretto ai componenti chiave, mantenendo temperature stabili anche durante lunghe sessioni di gioco. Il raffreddamento è altamente ottimizzato: il Nuwo Clash supporta dissipatori per CPU fino a 165 mm, sistemi a liquido da 120 mm sul retro e da 240 mm o 120 mm sulla parte superiore.
È possibile installare fino a 7 ventole da 120 mm, di cui tre già preinstallate, per massimizzare la circolazione dell'aria. Completo anche sul fronte della connettività, presenta porte USB 2.0 e 3.0, ingresso audio, LED, pulsanti Reset e Power, oltre a un filtro magnetico superiore che facilita la manutenzione e protegge dalla polvere.