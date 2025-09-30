Quando verrà presentato il prossimo gioco di Halo? Ora c'è una data

Quando verrà presentato il prossimo gioco di Halo? Sapevamo che gli Halo Studios avrebbero mostrato il loro nuovo progetto durante gli Halo World Championships 2025, e ora c'è una data ufficiale: il reveal avverrà il 24 ottobre.

"Lo scorso giugno abbiamo informato la community che avremmo proseguito la conversazione iniziata con gli Halo World Championships dell'anno scorso e con il video 'A New Dawn', condividendo qualcosa in più su ciò a cui stiamo lavorando", ha scritto il team di sviluppo.

"Come lo scorso anno saremo presenti sul Main Stage per parlarne, ma stavolta abbiamo anche organizzato un panel di approfondimento sul Community Stage che non vorrete perdervi. Sia l'intervento sul Main Stage che il panel sul Community Stage si terranno nel primo pomeriggio di venerdì 24 ottobre, durante gli Halo World Championships."

"Dopo il Charlotte Major, che avrà luogo tra meno di due settimane, condivideremo il programma completo degli Halo World Championships 2025, così saprete esattamente quando e dove sintonizzarvi."